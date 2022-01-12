Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından Ankara'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde ve çeşitli ilçelerde sulu kar yağışı görülmesinin ardından Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, Ankara'da ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan açıklamayla netlik kazanıyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (13 OCAK 2022 PERŞEMBE)

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek olan Ankara kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı? İşte, Ankara'da yarın okul var mı, tatil olacak mı sorusunun cevabı...