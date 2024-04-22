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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da trafikte çıkan yol verme kavgasını çevik kuvvet bitirdi

        Ankara'da trafikte çıkan yol verme kavgasını çevik kuvvet bitirdi

        Ankara'da iki otomobil sürücüsü arasında trafikte çıkan 'yol verme' kavgasına, tesadüfen olay yerinden geçen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kavga, büyümeden sonlanırken, olay anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 06:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 06:58
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        Trafikte çıkan yol verme kavgasını çevik kuvvet bitirdi
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        Ankara'da iki otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tesadüfen olay sırasında bölgeden geçen çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Olay anı araç kamerası tarafından da kaydedildi.

        Olay, saat 18.30'da Ayaş Yolu Ulus istikametinde yaşandı. Ulus istikametine seyir halinde olan iki araç sürücüsü, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı. Bir süre gittikten sonra her iki otomobil sürücüsü de durdu. Aracından inen bir sürücü diğer otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü, el kol hareketleri yaptı.

        DHA'nın haberine göre; bir başka otomobilin araç kamerasınca kaydedilen görüntüde taraflar arasında gerginlik yaşanırken bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen ve iki sürücü arasındaki gerginliği fark eden çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs park etti. Araçtan inen çevik kuvvet polislere taraflara müdahale ederek gerginliği sonlandırdı.

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