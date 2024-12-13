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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara'da suya yüzde 30,2 zam kararı! - İş-Yaşam Haberleri

        ABB Meclis toplantısında suya yüzde 30,2 zam kararı alındı

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla, su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:08
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        Ankara'da suya yüzde 30,2 zam kararı!
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        Belediye Meclis Salonunda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

        Toplantıda, önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler okunarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

        Su fiyatlarının gündeme gelmesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasını desteklediklerini ancak sadece fiyat artışıyla su tasarrufunun sağlanmayacağını belirtti.

        Su fiyatlarının bu kadar çok tartışılmasının nedeninin ABB Başkanı Mansur Yavaşın seçim süreçlerindeki demeçlerinin olduğunu anımsatan Yalçın, daha önce su fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Yavaşın şimdi fiyatları artırdığını ifade etti.

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        Bugün yapılan zamla ABBnin Türkiyede en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz." dedi.

        CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da asıl sorunun ekonomik problemler olduğunu söyleyerek, fiyat artışlarının sadece suyla sınırlı olmadığını, doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarının sudan daha fazla arttığını belirtti.

        Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

        Ankarada sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.

        Karar, 1 Ocak 2025ten itibaren uygulanacak.

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