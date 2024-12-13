Ankara'da suya yüzde 30,2 zam kararı!

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler okunarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Su fiyatlarının gündeme gelmesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasını desteklediklerini ancak sadece fiyat artışıyla su tasarrufunun sağlanmayacağını belirtti.

Su fiyatlarının bu kadar çok tartışılmasının nedeninin ABB Başkanı Mansur Yavaşın seçim süreçlerindeki demeçlerinin olduğunu anımsatan Yalçın, daha önce su fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Yavaşın şimdi fiyatları artırdığını ifade etti.

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Bugün yapılan zamla ABBnin Türkiyede en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz." dedi.