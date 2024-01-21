Ankara'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobille minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Altınay Caddesi ile Karacabey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Süleyman M. idaresindeki otomobil, Yusuf D'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
11 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsün sürücüsü ve 9 yolcu ile otomobilin şoförü yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YOL ÇALIŞMALARIN ARDINDAN AÇILDI
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.