Ankara'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada

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Ankara'nın Keçiören ilçesi Seval Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, gece saatlerinde hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat ederken, bu tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı.

DHA'nın haberine göre; kendi hayatını tehlikeye sokan ve karayolu üzerindeki diğer sürücüler için risk oluşturan kişi, bu yolculuğun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.