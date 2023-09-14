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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da metroda can pazarı! Bir anda raylara düştü - Haberler

        Ankara'da metro raylarına düşen kadın kurtarıldı

        Başkent'te korku dolu anlar yaşandı. Metro istasyonunda meydana gelen olayda bir kadın bir anda raylara düştü. Baygınlık geçirdiği belirlenen kadın diğer yolcular tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:06
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        Metroda can pazarı! Bir anda raylara düştü
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bayılarak metro raylarına düşen İ.G. (61) isimli kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Kızılay metro durağında meydana geldi.

        İ.G. isimli kadın, durakta beklediği sırada bayılarak raylara düştü. Kadın, duraktaki diğer yolcuların yardımıyla kurtarıldı.

        Olayın ardından seferlerde 20 dakika gecikme yaşandı. İ.G. ise dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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