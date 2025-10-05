Habertürk
        Ankara'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Ankara'da otomobil köprüden düştü

        Ankara'da kontrolden çıkarak köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 05:21 Güncelleme: 05.10.2025 - 05:21
        Sabit Mert Çakırer yönetimindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
