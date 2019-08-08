Olay, saat 15.30 sıralarında, Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İş insanı Zinnur Erol 06 FS 4804 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki Erol ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zinnur Erol, yeniden otomobiline bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Erol'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Zinnur Erol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Erol'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZANLI POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

DHA'nın haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde, iş insanı Zinnur Erol'u (48) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen Süleyman Sağlam, Altındağ ilçesindeki Karapürçek Polis Merkezi önünde intihar etti. Olaydan sonra polisin takip ettiği Süleyman Sağlam'ın polis merkezi önüne gelip, bir süre burada oturduğu, daha sonra tabancayla kendisini başından vurup, yaşamına son verdiği öğrenildi.

Polis, cinayetin nedenini araştırıyor.