Ankara'da gelinini öldüren kayınpeder için istenen ceza belli oldu

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Satılmış Demir'in olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, kullandığı telefondan arayarak, 'Ben bir cinayet işledim, karakola bağlayın beni. Karapürçek Karakolu'na teslim olmak istiyorum, karapürçek 487 Sokak, ben gelinimi vurdum cinayet işledim, inşallah ölmüştür, durumunu niye soruyorsunuz ki ben kendimi ihbar ediyorum...' şeklinde görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Böylece Demir'in olay tarihinde gelini olan maktulü evde bulundukları esnada ve maktul uyurken sabah saatlerinde 6136 sayılı Kanun'a tabi ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 6-7 kez yakın mesafeden ateşleyerek kasten öldürdüğü, böylece üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.