Ankara'da eski koca kan dondurdu: Taksinin içinde bıçakla vahşice katletti!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski koca kan dondurdu. Taksinin içindeki tartışmada bıçakla kadının boğazını kesti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
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AA'nın haberine göre, İmrahor Caddesi'nde, E.A, boşandığı eşi M.A.'ya bir taksinin içinde bıçakla saldırdı.
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İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Emniyet güçleri, bıçakla boğazı kesilen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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E.A., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.
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