Can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü kurtarılamadı

DHA

Ankara-Çankırı yolunda boş arazideki sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancı içerisinde kıvrandığını fark etti. Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

DHA'nın haberine göre; gece saatlerinde köpeklerin bulunduğu yere giden ekipler, 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti.

KURTARILAN KÖPEKLERİN AĞLADIKLARI GÖRÜLDÜ

Ölen hayvanlar araziden toplanırken 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi. Tedaviye alınan köpeklerin, bitkin düştükleri ve ağladıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.