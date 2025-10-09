Ankara'da cağ kebabı ve çeçil peyniri festivali

Ankara'da yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Erzurum Cağ Kebabı ve Çeçil Peyniri Festivali" Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Yaklaşık 50 firmanın kurduğu stantlarda coğrafi işaretli ürünler, göğermiş çeçil peyniri, yayık tereyağı, karakovan balı, dut pestili, İspir fasulyesi, pestil, köme, kuşburnu, burma kadayıfı, cağ kebabı, eski kaşar, tandır lavaşı, kete, Oltu taşından yapılmış takı ve tespih vatandaşların beğenisine sunuldu.

Organizasyon temsilcisi Mehmet Eren Coşkun, festivalin ilkinin Ankaralılarla buluştuğunu söyledi. Festivalde Erzurum'un yöresel ürünlerinin yer aldığını belirten Coşkun, "Festivalimizle İspir fasulyesi, çeçil peyniri gibi ürünlerimizi, cağ kebabını tanıtmaya geldik. Buradaki esnafımız Erzurum yöresinden geldi. Aramızda farklı yörelerden esnafımız da var. Festivalimizde yaklaşık 50 firma yer alıyor. Esnafımız ürünleri Erzurum yöresinden getirdiği ve fuar organizasyonu olduğu için fiyatlar da oldukça uygun" diye konuştu.

Burada vatandaşlara ücretsiz çeçil peyniri hediye edildiğini aktaran Coşkun, festival sonuna kadar 1 ton çeçil peyniri ve 500 kilogram da İspir fasulyesi dağıtılacağını dile getirdi.

Coşkun, tüm vatandaşları festivale davet etti. Vatandaşlardan Tolga Polater ise "Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Buraya alışverişe geldik. Çok sevdiğimiz, vazgeçemediğimiz çeçil peyniri ve İspir fasulyesi hediye edildi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Çocuklara yönelik etkinlikler, folklor gösterileri, halk oyunları ve yöresel sanatçıların yer alacağı festival, 12 Ekim'de sona erecek.