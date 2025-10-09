Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'da cağ kebabı ve çeçil peyniri festivali | Son dakika haberleri

        Ankara'da "Erzurum Cağ Kebabı ve Çeçil Peyniri Festivali" başladı

        Başkent'te yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Erzurum Cağ Kebabı ve Çeçil Peyniri Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 18:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da cağ kebabı ve çeçil peyniri festivali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Erzurum Cağ Kebabı ve Çeçil Peyniri Festivali" Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

        .png
        .png

        Yaklaşık 50 firmanın kurduğu stantlarda coğrafi işaretli ürünler, göğermiş çeçil peyniri, yayık tereyağı, karakovan balı, dut pestili, İspir fasulyesi, pestil, köme, kuşburnu, burma kadayıfı, cağ kebabı, eski kaşar, tandır lavaşı, kete, Oltu taşından yapılmış takı ve tespih vatandaşların beğenisine sunuldu.

        .png
        .png

        Organizasyon temsilcisi Mehmet Eren Coşkun, festivalin ilkinin Ankaralılarla buluştuğunu söyledi. Festivalde Erzurum'un yöresel ürünlerinin yer aldığını belirten Coşkun, "Festivalimizle İspir fasulyesi, çeçil peyniri gibi ürünlerimizi, cağ kebabını tanıtmaya geldik. Buradaki esnafımız Erzurum yöresinden geldi. Aramızda farklı yörelerden esnafımız da var. Festivalimizde yaklaşık 50 firma yer alıyor. Esnafımız ürünleri Erzurum yöresinden getirdiği ve fuar organizasyonu olduğu için fiyatlar da oldukça uygun" diye konuştu.

        REKLAM

        Burada vatandaşlara ücretsiz çeçil peyniri hediye edildiğini aktaran Coşkun, festival sonuna kadar 1 ton çeçil peyniri ve 500 kilogram da İspir fasulyesi dağıtılacağını dile getirdi.

        Coşkun, tüm vatandaşları festivale davet etti.

        Vatandaşlardan Tolga Polater ise "Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Buraya alışverişe geldik. Çok sevdiğimiz, vazgeçemediğimiz çeçil peyniri ve İspir fasulyesi hediye edildi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

        Çocuklara yönelik etkinlikler, folklor gösterileri, halk oyunları ve yöresel sanatçıların yer alacağı festival, 12 Ekim'de sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara haberleri
        #erzurum cağ kebabı
        #çeçil peyniri
        #festival
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Habertürk Anasayfa