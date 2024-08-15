Boşanma aşamasındaydı! Eşini öldürüp intihar etti
Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti
Durali Alıç Mahallesi 937 Sokak'ta B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, otomobilde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, tabancayla eşi Z.B'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.