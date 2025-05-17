Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında "Konya Yolu Aşti istikametinde saat 13:05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu" başlığıyla paylaşılan video sonucu, emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etti.

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Yapılan inceleme ve kontroller sonucunda olaya karışan araçların sürücülerine, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "muayenesiz araç kullanmak", "trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak", "saygısızca araç kullanmak" suçlarından, 49 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan polis merkezine sevk edilen sürücülere ait araçlardan 3'ü trafikten menedildi.

Bu gün bazı sosyal medya hesablarında “Konya Yolu Aşti istikametinde saat 13:05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu" paylaşımı ile ilgili yapılan çalışma sonucu trafik kurallarını ihlal eden araçlar tespit edilerek trafik ekiplerimizce yakalanmış olup; yapılan… — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 17, 2025