Ankara'da 4 bin 875 doz ücretsiz HPV aşısı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen projede, 9-30 yaş arasındaki sosyal yardım alan kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulandı.

Geçen yıl ekim ayında başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar 3 bin 269 kişiye 4 bin 875 doz HPV aşısı yapıldı.

Projede 1843 kişi birinci, 1715 kişi ikinci, 1317 kişi ise üçüncü dozunu tamamladı.

YENİ BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLADILAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 bin doz aşı uygulaması hedefi doğrultusunda yeni başvuruları https://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uygulamasi" adresi üzerinden almaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Proje kapsamında aşıladığımız kadınlarda kanseri önledik, bu müthiş bir şey. Bu anlamda çok önemli bir proje. Bir belediyenin kapsayıcılığında muhakkak bulunması gereken bir sosyal sorumluluk projesi. Ayrıca kadınları gözeten, sağlığını önemseyen ve kadın sağlığını koruduğumuzda toplum sağlığını nasıl koruyacağımızı bize anlatan çok güzel bir proje" dedi.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da halk sağlığının korunması ve erken tanının teşviki amacıyla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları başlattı. Belediye bünyesindeki kadın lokali üyeleri ve belediye çalışanları, ücretsiz kanser taramalarından yararlanabiliyor.