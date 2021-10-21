İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ve buradan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin, ülkedeki kıyı illerine götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Gölbaşı ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan minibüste, pasaportu ve kimliği bulunmayan Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.