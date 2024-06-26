Ankara'da 3 ev ve 1 ahır yandı

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Yangın, akşam saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Pazar Mahallesinde çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek mahalle merkezine ulaştı. Yangında Uzunoğlu ailesine ait olan 3 ev ve 1 ahır alevlerin arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, 3 ev ve 1 ahırda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.