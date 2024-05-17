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        Haberler Kısayol Ankara'da 19 Mayıs nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı olacak! 19 Mayıs 2024 Ankara trafiğe kapalı yollar listesi!

        Ankara'da 19 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar hakkında açıklamalarda bulundu. 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanması sonrasında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte Ankara 19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 21:59 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:33
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        • 1

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için pazar günü Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. İşte "19 Mayıs Pazar Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak ve neden kapalı?" sorularının yanıtı ile Ankara'da etkinlik bitimine kadar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler listesi...

        • 2

          ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

          Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

        • 3

          Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde;

          Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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