Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 16 faali meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı yürüten ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin Erkan S. olduğunu belirledi.

Birçok suç kaydı bulunan Erken s., düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; Erkan S.'nin hırsızlık, uyuşturucu, yağma, gasp, cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirlendi.