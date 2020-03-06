Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 6 Mart Ankara Cuma namazı kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 6 MART 2020

Ankara Cuma namazı saati: 13.05

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Mart 2020 Cuma 05:44 07:07 13:05 16:18 18:53 20:10 07 Mart 2020 Cumartesi 05:43 07:06 13:05 16:18 18:54 20:11 08 Mart 2020 Pazar 05:41 07:04 13:04 16:19 18:55 20:12 09 Mart 2020 Pazartesi 05:40 07:03 13:04 16:20 18:56 20:13 10 Mart 2020 Salı 05:38 07:01 13:04 16:20 18:57 20:14 11 Mart 2020 Çarşamba 05:36 06:59 13:04 16:21 18:58 20:16 12 Mart 2020 Perşembe 05:35 06:58 13:03 16:21 18:59 20:17

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.