Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti - Magazin haberleri

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim konseri için Melek Mosso'nun konserini iptal etti. İptalin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 20:22 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konser ihalesi iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.

        ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

        Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre, ABB Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

        REKLAM

        EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak; "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır" ifadesi kullanıldı. İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan ünlü şarkıcı, yaklaşık iki yıl süren Serkan Sağdıç evliliğini, ortak bir kararla ve fikir ayrılıkları nedeniyle dostane bir şekilde sonlandırdıklarını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #Melek Mosso

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Habertürk Anasayfa