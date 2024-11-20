ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 300 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adayların, 18.11.2024 tarihinden 22.11.2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00-17.00 arasında), istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular şahsen yapılacak. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.