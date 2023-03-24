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Ankara - Bartın arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Ankara - Bartın arası kaç saat?

Yolculuk sürelerimiz kullandığımız vasıtalara göre değişir. Havayolu ulaşımı karayolu ulaşımına göre kimi zaman avantaj sağlarken kimi zaman da tercih dışı kalır. Ülkemizin başkenti olan Ankara üzerinden ile Bartın şehrine pek çok ulaşım alternatifi yer alsa da aktarmalı uçuşları göz önüne aldığımızda araçla ya da otobüs vasıtasıyla ulaşım ön plana çıkmaktadır.

Giriş: 24.03.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Bartın Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Bartın Arası Kaç Saat?
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Ankara Bartın Arası Kaç Km?

İki şehir arasında karayolu ve havayoluyla ulaşım alternatifi vardır. Ancak Bartın şehrinde havalimanı bulunmadığından dolayı seferler Zonguldak Havalimanı üzerinden aktarmalı olarak gerçekleştirilir. Bu sebeple otobüs ya da araçla ulaşım seçeneği daha ön plana çıkmaktadır. İki şehir arası yolculuk mesafesi araçla Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden 290 km, D755 üzerinden 297 km, Çubuk Şabanözü Yolu ve D755 üzerinden 308 km ve otobüsle 290 kilometredir. İki şehir arasındaki kilometre farkını seçtiğiniz yol güzergâhı ve vasıta etkilemektedir.

Ankara Bartın Arası Kaç Saat?

İki şehir arasındaki yolculuğun kaç saat sürdüğü merak edilen bir diğer detaydır. Ankara ile Bartın arası araçla 3 ila 4 saat arasındadır. Otobüsle ise yolculuk yaklaşık 4 saat kadar sürmektedir. İki şehir arası Ankara Havalimanı üzerinden Zonguldak Havalimanı’na uçakla 3 saat 15 dakika sürmektedir. Zonguldak Havalimanı’nda iniş sağladıktan sonra karayolu yardımıyla Bartın’a ulaşabilirsiniz.

Bartın Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat genellikle zaman tasarrufu yönünden tercih sebebidir. Kişisel aracımızla daha rahat ve daha hızlı yolculuk yapma imkânına sahip olduğumuzdan dolayı eğer aracımızla varsa otobüsle seyahat seçeneğine pek sıcak bakmayız. Bartın Ankara arasının arabayla kaç saat olduğu kullandığınız karayoluna göre farklılık göstermektedir. İki şehir arası araçla; Anadolu Otoyolu üzerinden 3 saat 23 dakika D755 karayolu üzerinden 4 saat 1 dakika, Çubuk Şabanözü Yolu ve D755 üzerinden 4 saat 14 dakika kadar sürmektedir.

Bartın Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında sıklıkla sefer düzenleyen pek çok otobüs firması vardır. İki şehir arasının otobüsle kaç saat sürdüğü otobüs firmalarının kalkış ve varış saatlerine göre değişmektedir. Ortalama bir süreden söz edersek iki şehir arasındaki seyahat süresi otobüsle 4 saat sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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