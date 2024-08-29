Ankara 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri: Ücretsiz 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cuma gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında Ankara'da ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından milli bayram etkinlikleri açıklandı. Bu noktada 30 Ağustos Ankara konser takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak? İşte Ankara 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri…
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Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı için başkentte düzenlenecek ücretsiz etkinlikler ve konserler belli oldu. Ankara 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak? İşte, 30 Ağustos Ankara konser takvimi...
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ANKARA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2024
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na Özel Tan Taşçı konseri düzenliyor.
Atatürk Orman Çiftliğinde gerçekleşecek olan ücretsiz Tan Taşçı konseri 20.30'da başlayacak.
Etkinlik alanına ulaşım için ring seferleri Zafer Çarşısı’ndan başlayacak, saat 16.00’dan gece 24.00’e kadar sürecek.
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30 AĞUSTOS ANKARA ÜCRETSİZ KONSERLERİ
30 Ağustos'ta Haluk Levent, Etimesgut'ta Göksu AVM önü Eryaman'da sahne alacak. Haluk Levent konseriyle saat 20.00'de başlayacak olan akşam, Zafer Bayramı Partisi (DJ Show) ve dilek balonu uçurma etkinliği ile devam edecek.
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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde, Tolga Kaya ve Uğur Aslan;
Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda, Tahir Ayoğlu Ensemble eşliğinde Melihat Gülses konserleri düzenleyecek.
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