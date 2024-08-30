30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü bugün kutlanıyor. Resmi tatil olması sebebiyle ‘’30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı 2024?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Sağlık problemleri olan ve bugün muayene olmak isteyen kişiler, 30 Ağustos hastane çalışma saatleri 2024 araştırmalarına başladı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları tatil mi? İşte detaylar…