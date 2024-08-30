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        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları tatil mi?

        30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma bugün hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?

        30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu, kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Resmi tatiller arasında yer alması nedeniyle 30 Ağustos hastane çalışma saatleri merak ediliyor. Bu noktada "30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları tatil mi? İşte yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 08:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 08:49
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        • 1

          30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü bugün kutlanıyor. Resmi tatil olması sebebiyle ‘’30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı 2024?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Sağlık problemleri olan ve bugün muayene olmak isteyen kişiler, 30 Ağustos hastane çalışma saatleri 2024 araştırmalarına başladı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün hastaneler çalışıyor mu, sağlık ocakları tatil mi? İşte detaylar…

        • 2

          30 AĞUSTOS HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

          30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

          Bu nedenle hastaneler ve sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) 30 Ağustos Cuma günü kapalı olacak.

          Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

          30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla cuma günü eczaneler kapalı olacak.

        • 4

          Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

          Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

        • 5
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