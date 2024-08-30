Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos 2024 Metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler toplu ulaşım bedava mı?
30 Ağustos toplu taşıma gündemde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün Türkiye'nin her bir bölgesinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu yıl 30 Ağustos Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle beraber birçok konuyla ilgili araştırmalar da sıklaştı. 30 Ağustos Cuma günü metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu taşımaların bedava olup olmayacağı yetkililerin yapılan açıklamaları ile belli oldu. Bu kapsamda vatandaşların "bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul'da 30 Ağustos 2024 Metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler bedava mı?" sorusu yanıt buldu. İşte detaylar
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30 Ağustos toplu taşıma tarifesi gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos’un gelişiyle birlikte metro, metrobüs, vapur, tramvay ve otobüslerin bugün ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Yurt genelinde konserler ve etkinliklerle kutlanacak 30 Ağustos’ta toplu taşımaların ücretsiz mi olduğu merak ediliyor. İşte, 30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma tarifesi...
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30 AĞUSTOS'TA ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos'ta vatandaşlara güzel bir sürpriz yapıyor. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY, teleferik) bu özel günde ücretsiz olacak. Başkent sakinleri ve ziyaretçileri, toplu taşıma ile şehir içinde bedava yolculuk yapabilecek.
30 AĞUSTOS'TA İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşları sevindirecek bir adım atıyor. İZBAN seferleri bu özel günde ücretsiz olacak. İzmir'de yaşayan veya ziyaret edenler, İZBAN ile şehir içi ve çevre illere rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekler.
BUGÜN MARMARAY, İZBAN VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
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30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart sistemine dahil olan tüm toplu taşıma araçları (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, vapur vb.) ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verecek. Yani İstanbul'da yaşayan veya ziyaret eden herkes, bu özel günde toplu taşımadan faydalanabilecek.
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30 AĞUSTOS (BUGÜN) TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHLARI
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT'den 30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma için açıklama yapıldı. Buna göre Cuma günü İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay, metro ve vapur seferleri ücretsiz olacak.
İETT'den 30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma için gelen duyuru şu şekilde:
30 Ağustos Zafer Bayramı’ında kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
*Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel’i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
Açıklamada, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği ifade edildi.
Otobüs seferleri 30 Ağustos günü Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri de hafta İçi tarifesi ile çalışacak.
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EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ
30 Ağustos Cuma günü Eminönü Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlikler sebebiyle, bazı hatlarımızda etkinlik süresince güzergâh değişiklikleri olacaktır. Bu doğrultuda, etkinlik süresince aşağıdaki düzenlemeler uygulanacaktır;
* 31E, 32, 33, 33B, 33E, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 50P, 78, 82, 90, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 336, 336E, 146B; Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine devam ederek, Kasımpaşa Sosyal Tesisler önünden ring seferi yapacaktır. Yolcularımız bu hatlardaki otobüslere Unkapanı Durağı’ndan binebilir.
* BN1; Gidiş yönünde Galata Köprüsü'nden devam ederek Necati Bey Caddesi’nde ilk ışıklardan, Maliye Caddesi üzerinden sola dönüp, Kemaraltı Caddesi’nden devam edecektir. Ardından Galata Köprüsü üzerinden Sirkeci istikametine dönerek güzergâhına devam edecektir. Bu hatta ring seferleri yapılacaktır. Yolcularımız, bu hattaki otobüslere Eminönü İskele Durağı'ndan binebilirler.
* 28 ve 28T; Gidiş ve dönüşlerde Millet Caddesi, Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı güzergâhından geçerek, normal güzergâhlarına devam edeceklerdir.
* 30D; Gidiş ve dönüşlerde Perşembe Pazarı Durağı’ndan güzergâhına girecektir.
* 26, 26A ve 70KE; Gidiş yönünde Perşembe Pazarı, Tersane Caddesi’nden devam ederek, Unkapanı Köprüsü’ne çıkacak ve Saraçhane Köprüsü’nden dönerek ring seferi yapacaktır. Dönüşte ise Unkapanı Köprüsü’nden devam ederek, Perşembe Pazarı ve Tersane Caddesi’ni geçtikten sonra normal güzergâhına dönecektir.
* 99A ve 33ES; Abdülezelpaşa Caddesi’nden devam ederek, Unkapanı Alt Geçidi’nden sağa Taksim istikametine dönecek, köprü üzerinden tekrar sağa Eyüpsultan istikametine dönerek ring seferi yapacaklardır. Yolcularımız bu hatlardaki otobüslere Cibali Durağı’ndan binebilirler.