23 NİSAN’DA ATA ÇİFTLİĞİ’NDE SAHNE ÇOCUKLARIN

23 Nisan 2025 Çarşamba günü ATA Çiftliği sahnesinde, Altındağ, Aktepe, Sincan, Ahmetler ve Batıpark Çocuk Kulüpleri ile Esertepe ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezlerinin üyeleri, judo, taekwondo, halk oyunları, müzik, dans ve jimnastik gösterileri sunacak. 11.00’de başlayacak etkinlikler kapsamında Kent Orkestrası da 12.30’da çocuk temalı şarkılarla sahne alacak. 17.30’a kadar devam edecek programda ayrıca Hollanda Büyükelçiliği’nin tiyatro gösterisi sahnelenecek.

Çocuklar ATA Çiftliği’nde 12.00-15.00 saatleri arasında kanvas, geri dönüşüm, Mutluluk Zaman Kapsülü ve Geleceğe Mektup, seramik, kil, mandala, el baskısı, taş boyama ve ebru gibi birbirinden yaratıcı atölye çalışmalarıyla buluşacak. Ayrıca çiçek dikimi, yüz boyama, bulmaca, oyun ve deneylerle keyifli vakit geçirecek.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

ATA Çiftliği festival alanına ulaşım için, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gençlik Parkı Ulus Metro çıkışından, 23 Nisan günü saat 10.00-20.00 arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.