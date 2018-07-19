Ankapark'a yine teklif yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine yaptırılan Ankapark'ın işletmesi için bugün yapılan 3'üncü ihalede de teklif veren çıkmadı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in en büyük projelerinden olan ve yaklaşık 2 milyar TL’ye mal edilen Ankapark'ın işletmesi için bugün Belediye Binası'nda ihale yapıldı. Teklif verenin çıkmadığı ihale 2 Ağustos'a ertelendi.

Ankapark için ilk ihale 14 Haziran'da yapılmıştı. İlk ihaleye katılımcı olmadığı için ertelenmiş, 28 haziran'da yapılan ikinci ihale ise tek teklif veren Azeri firmanın dosyasındaki eksiklik nedeniyle iptal edilmişti. Ankapark'ın işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.