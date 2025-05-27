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        Haberler Sağlık Anjiyo ünitesinin açıldığı gün kalp krizi geçiren hasta zamanında müdahaleyle iyileşti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Anjiyo ünitesinin açıldığı gün kalp krizi geçiren hasta zamanında müdahaleyle iyileşti

        İzmir'de mide ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbi 2 kez duran, 2 kez de ölümcül ritim bozukluğu yaşayan hasta, doktorların zamanında yaptığı müdahale sayesinde iyileşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:57
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        Anjiyo ünitesinin açıldığı gün kalp krizi geçirdi
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        Buca ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Cemile Çetin, geçen hafta evinde mide ağrısı şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

        Doktorların muayenesi sırasında acil serviste 2 kez yaklaşık 30'ar saniye kalbi duran Çetin, elektroşok ve ilaç tedavileri sayesinde hayata döndürüldü.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Taş tarafından anjiyo bölümüne alındı. Çetin'in kalbine giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu tespit edilerek, hastaya vakit kaybedilmeden anjiyo kararı verildi.

        Anjiyo sırasında kalbi 2 kez ölümcül ritim bozukluğu atağı geçiren hastaya anjiyo sırasında da 2 kez elektroşok tedavisi uygulandı.

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        Tıkalı damarın dakikalar içinde açılarak stent takılmasıyla Çetin hayata tutundu.

        "ÖLDÜM MÜ" DİYE SORMUŞ

        Cemile Çetin, 2 gün boyunca yaşadığı göğüs ağrısını mide ağrısı sandığını, o nedenle önemsemediğini söyledi.

        Hastanenin acil servisine gittiğinde fenalaştığını belirten Çetin, şunları kaydetti: "Bir baktım ameliyathanedeyim. Her şey aniden, hızlı hızlı oldu. Anjiyo olunca ben de eşim de şaşırdık. Beni dar bir masaya yatırdılar. Sonra bir hemşire 'komplikasyon oldu' dedi, durdular. Bir an gözümü açtım ve başımı kaldırdım, makinayla kalp masajı yapıyorlardı. Bilinçsiz mi, bilinçli mi söyledim bilmiyorum, 'öldüm mü?' dedim. Baş ucumdaki hemşire 'hayır, hayır yaşıyorsun, geldin' dedi. O ara o da ağlıyordu galiba. Ben o an anladım kötü olduğumu. O ara gidip gelmişim birkaç defa."

        Çetin, doktor ve hemşirelere teşekkür ederek, "Şu an ikinci bahar gibi. Ölmüş olabilirdim. Şu saatten sonra bazı şeyleri gerçekten ertelememek gerekiyor. Bugün varsınız yarın yoksunuz. Şu an çok iyiyim" dedi.

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        ANJİYO ÜNİTESİNİN İLK HASTASI

        Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Sedat Taş da Çetin'in şanslı bir hasta olduğunu, kendilerine başvurduğu gün anjiyo ünitesinin hizmete açıldığını ve Çetin'in ilk hastaları olduğunu anlattı.

        Hastayı hayatta tutmak için seferber olduklarını aktaran Taş, "Saniyeler içinde şoklamazsanız bu hastayı kaybedersiniz. Biz hemen şok cihazıyla şokladık, hasta döndü. Bir yandan da ben ve arkadaşlarım hastanın tıkalı damarını açmak için uğraştık. Anjiyosunu yapınca ana damarın, yani bütün kalbi besleyen damarın kökünden tıkalı olduğunu gördük. Bilinci yerinde değildi. Hastamız, damarını açma sürecinde ikinci kez ölümcül ritim bozukluğuna girdi" diye konuştu.

        Taş, hastanın yaşına göre sol ana koroner damarının tıkalı olmasının nadir görüldüğünü kaydederek, "Yaş grubunda ana damarın tıkanması belki 100 binde 4 oranlarında bilimsel olarak gördüğümüz, çok nadir bir şey. Saniyeler içinde ölümün kıyısında gezdik. Bu hasta kaybedilebilirdi" ifadesini kullandı.

        Hastane başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel ise zamanında müdahalenin önemine dikkati çekerek, "Doktorlarımız ve hemşirelerimizin zamanında yaptığı müdahale sonucu genç bir hastamız sevdiklerine kavuştu. Bir hekim olarak bizi en çok mutlu eden şey hastamızın yüzünün gülerek buradan ayrılmasıdır" sözlerini sarf etti.

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