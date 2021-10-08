Müzikal kariyerine 'Kendimi Unuttum' ile devam ediyor

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Bazı durumlarda insan kendini unutmasını ve kendi düzenine zarar vermeye başlamasını anlatan 'Kendimi Unuttum' adlı şarkının kapak tasarımı Sıdıkanur Keskin imzası taşıyor.

Elektrik ve akustik gitar, davul, piyano, klavye, synth ve mızıka gibi enstrümanları kendisi üstlenen Daldal'a basgitarda Orkun İşleker eşlik ediyor. Daldal, klip çekimleri için Bilal Aydın yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

"Kendimi Unuttum", bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.