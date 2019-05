Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

"HAYATIMI GÜZELLEŞTİREN KADIN..."

Anıl Altan, 29 yaşına bastı. Yeni yaşını eşi ile birlikte Boğaz turu yaparak kutlayan Altan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Altan, paylaşımına şu notu düştü:

Hayatımı güzelleştiren kadın... Güzel söz söylemek için söylemiyorum sana bunları miniklerimin annesi. Gerçek anlamda sen hayatıma girdiğin ilk günden bu güne her sabah güne başlama sebebim oldun. Şimdi ikiz kızlarımız oldu, ikimizden canımızdan canlar... Şimdi tam bir aile olduk ve başka bir nefes alma sebebi daha... Bunlar başlıca nedenler. Yoksa ilk gördüğüm anda aşık olduğum gözlerin, gülünce dudağının üstünde beliren çıkıntı ve gamzeni, her gün yüzümü güldürmeyi başarmanı ve beni benden çok düşünmeni söylememe gerek yok. Beraber büyüyeceğimiz, keşfedeceğimiz, şaşıracağımız, ellerimizi her geçen gün daha da sıkı tutacağımız, anlaşmak için kelimelere gerek duymadığımız nice birlikte senelere. İyi ki senin olduğun zamanda, senin olduğun dünyaya, senin dünyana doğdum...