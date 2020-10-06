DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşan 2 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

İddiaya göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde oturan bir çiftin 2 yaşındaki çocukları H.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen ambulans H.Ö.'yü alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.Ö., daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.Ö.'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ö.'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.