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        Haberler Sağlık Ani ve şiddetli karın ağrısı kalp krizi habercisi olabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Ani ve şiddetli karın ağrısı kalp krizi habercisi olabilir

        Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, karın üst bölgesinde aniden ortaya çıkan ağrıların kalp krizi habercisi olabileceğini söyledi. Ağrıları önemsemek gerektiğini vurgulayan Okçu, 15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli ağrılar yaşandığında acil servise başvurulmasını tavsiye etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:47
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        Ani ve şiddetli karın ağrısı kalp krizi habercisi mi?
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        Karın ağrısı, toplumda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlık olup, ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, karın üst bölgesinde aniden görülen şiddetli ağrının, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi. Bu ağrıların kalp ve akciğer gibi göğüs kafesi içindeki organların hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini söyleyen Prof. Okçu, “Karın üst bölgesinde mide, karaciğer ve safra kesesi gibi organların bulunduğu bölgede ortaya çıkan ağrılar sıklıkla bu organlarla ilişkilendirilse de, kalp krizine bağlı ağrılar da bu bölgede hissedilebilir. Özellikle kalbin diyaframa bakan alt yüzeyinde gelişen kalp infarktüsü, karın üst bölgesinde şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu nedenle, 15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli ağrılar yaşandığında acil servise başvurmak çok önemli" dedi.

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        ACİL MÜDAHALE GEREKEBİLİR

        Karın ağrısının nedenini belirlemede ağrının şiddeti, başlama şekli ve süresinin önemli ipuçları sunduğunu hatırlatan Prof. Okçu, “Hafif başlayan ve giderek şiddetlenen ağrılar, safra kesesi hastalıkları, böbrek hastalıkları ve pankreas iltihabı gibi durumlarla ilişkili olabilir. Ani başlayan şiddetli ağrılarda ise ülser delinmesi, özofagus yırtılması ve kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren durumlar göz önünde bulundurulmalı" değerlendirmesi yaptı.

        AĞRILARI HAFİFE ALMAYIN

        Karın ağrısının altında yatan nedenleri doğru bir şekilde belirlemek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamanın, hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Okçu, “Özellikle ani ve şiddetli karın ağrıları ciddiye alınmalı ve en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır, Karın ağrısını hafife alınmaması gerekiyor. Hastaların bu konuda daha bilinçli ve tedbirli davranması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

        ALTTAKİ ESAS SEBEBİ BULMALI

        Prof. Okçu'ya göre, karın ağrılarının şiddeti, bölgesi, yayılımı , süresi ve diğer şikayetlerle olan ilişkisi göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca muayene ve yardımcı bir takım tanı metodları kullanılarak, karın ağrısının kaynağı belirlenebildiğini anlatan Prof. Dr. Okçu, "Karın ağrılarının bir çoğu hafif orta derececede olup geçicidir. Diğer bir kısmında ise altta ciddi bir hastalığın olduğu hayatı tehdit edici özellikte olabiliyor" dedi.

        TÜM KARIN AĞRIYABİLİR

        Prof. Dr. Okçu, karnın orta/alt bölgelerinde ortaya çıkan ağrılarda ince /kalın barsak hastalıkları boşaltım ve cinsel organların hastalıkları göz önüne alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Okçu şöyle konuştu: “Bazı hastalıklarda ise karnın tüm bölgelerinde ağrı olabilmektedir ki bu durumda pankreas hastalıkları, şeker hastalığı koması, ishalle seyreden barsak hastalıkları , bağırsak tıkanması, kan damarlarında tıkanıklık (emboli-infarktüs), karın zarı hastalıları (peritonitler) göz önüne alınmalı."

        NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

        Prof. Dr. Okçu, "Karın ağrılarının bir kısmı diyet ve ilaç tedavisi ile tedavi edilirken diğer bazıları cerrahi bir girişim gerektirebiliyor" diye konuştu.

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