        Ani sıcaklık değişimleri grip ve nezleye yol açıyor | Sağlık Haberleri

        Ani sıcaklık değişimleri grip ve nezleye yol açıyor

        Sonbaharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, güneş ışığının azalması ve nem oranlarındaki düşüş, solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artışa sebep oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, özellikle bu dönemde nezle, grip ve sinüzit gibi hastalıkların daha sık görüldüğünü belirterek, korunma yolları konusunda uyarılarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:40
        Ani sıcaklık değişimleri hastalık sebebi!
        Mevsim geçişlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, vücudun ani sıcaklık değişimlerine karşı verdiği stres yanıtının bağışıklık sistemini zayıflattığını belirtti. Karadağ, "Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları vücudun ısıl denge mekanizmasını zorlar. Bu durum, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini azaltarak enfeksiyonlara zemin hazırlar. Aynı zamanda güneş ışığı süresinin azalmasıyla birlikte ciltte D vitamini üretimi düşer, bu da enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına yol açar" diye konuştu.

        "RİSK GRUPLARINDAKİLER BU DÖNEMDE DAHA DİKKATLİ OLMALI"

        Prof. Dr. Karadağ, bu dönemde bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş çocukların, yaşlıların, kronik hastalıkları olan bireylerin ve hamilelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle grip vakalarının bu gruplarda daha ağır seyredebileceğini ve komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.

        Nezle ve grip belirtilerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karadağ, bu iki enfeksiyon arasındaki farkları şöyle açıkladı: "Nezle genellikle hafif seyreder; burun akıntısı, boğaz yanması ve hafif halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Grip ise aniden başlar, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları ile yoğun halsizlik gibi belirtilerle seyredebilir. Ayrıca tat ve koku kaybı, nefes darlığı gibi belirtiler varsa Covid de akla gelmelidir."

        "GRİP AŞISI EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMLERİNDEN BİRİ"

        Gripten korunmanın en etkili yollarından birinin mevsimsel grip aşısı olduğunu hatırlatan Karadağ, özellikle risk gruplarının her yıl eylül-kasım ayları arasında aşı yaptırmasının önemine dikkat çekti. Karadağ, "Grip aşısı, vücuda hastalık yapmayan inaktive virüs parçaları vererek bağışıklık sistemini uyarır. Bu sayede virüsle karşılaşıldığında daha hızlı ve etkili bir bağışıklık yanıtı gelişir. 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar, hamileler, küçük çocuklar ve sağlık çalışanları öncelikli gruptur" dedi.

        Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bireysel önlemlerin toplumsal salgınların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Karadağ, "Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve doğru korunma yöntemleri ile bu dönemi hastalanmadan geçirmek mümkün" ifadelerini kullandı.

        BAĞIŞIKLIĞI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

        Mevsim geçişlerinde bağışıklığı korumak ve enfeksiyonlardan kaçınmak için dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Karadağ şu önerilerde bulundu: "Ellerinizi sık sık yıkayın ve temas yüzeylerini dezenfekte edin. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takın. Katmanlı giyinin; vücut ısınızı dengede tutun. Dengeli beslenin, C vitamini açısından zengin meyveler tüketin. Bitki çayları (ıhlamur, zencefil, ekinezya) bağışıklığı destekler. Kapalı alanları düzenli olarak havalandırın. Düzenli uyku ve egzersizle, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olun."

