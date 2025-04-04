Ani kalp krizine karşı toplu alanlarda şok cihazı bulundurulmalı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, kalp krizinin nedenleri, belirtileri ve erken teşhisle korunma yöntemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, "Kalp krizi, kalp kasını besleyen koroner damarların tıkanması sonucu meydana gelir. Kalp, tüm vücuda kan pompalarken aynı zamanda kendisinin de oksijene ihtiyacı vardır. Ancak bu hayati damarların tıkanması durumunda ciddi ritim bozuklukları gelişebilir ve ani ölümler yaşanabilir" dedi.

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Kalp krizinin belirtilerinin yalnızca göğüs ağrısı ile sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ercan, "Bazen sırt, çene, diş, kol veya karın ağrısı gibi farklı semptomlarla da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler erken bir uyarı niteliğinde olabilir" ifadelerini kullandı.

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HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Kalp krizinin öncesinde veya sırasında ortaya çıkan ani ritim bozukluklarının hayati tehlike taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Bu nedenle havalimanları, konser salonları, okullar ve diğer kalabalık alanlarda acil durumlarda kalp ritmini düzenleyen şok cihazlarının (otomatik defibrilatörlerin) bulunması büyük önem taşıyor. Bu tür cihazlar, ani kalp durmalarında hayat kurtarıcı olabilir" dedi.

Dünyanın pek çok ülkesinde bu cihazların toplu alanlarda bulundurulmasının zorunlu hale getirileceğini belirten Prof. Dr. Ercan, "Türkiye'de de bu konuda daha fazla bilinç oluşturulmalı" diye ekledi. "KALP KRİZİNİ ÖNLEMENİN EN İYİ YOLU RİSK FAKTÖRLERİNİ BELİRLEMEKTİR" Prof. Dr. Ercan, ailede kalp hastalığı geçmişi olanların, tansiyon ve şeker hastalarının, sigara kullananların ve obezite sorunu yaşayan bireylerin kalp krizi açısından çok daha yüksek risk taşıdığına dikkat çekti. Erken teşhis için en yaygın yöntemlerden biri olan efor testinin her zaman kesin sonuç vermediğini belirten Ercan, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalp tomografisi gibi yüksek hassasiyete sahip yöntemler kullanılmaya başlandı. Sanal anjiyo olarak da bilinen kalp tomografisi, damarların detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayarak erken tanıya imkan tanıyor. Bu sayede ani kalp krizleri ve ritim bozuklukları önceden tespit edilebilir" dedi. Son olarak, "Herhangi bir semptom ya da risk faktörü olmasa bile 40 yaşın üzerindeki erkekler ve menopoz sonrası kadınlar kardiyolojik muayeneden geçmelidir. Erken teşhis ve uygun tedavi sayesinde ölümcül vakaların büyük ölçüde önüne geçebiliriz" çağrısında bulundu.