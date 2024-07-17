Glisemik indeksi düşük besinler, kan şekerinin hızla yükselmesini engelleyerek daha dengeli bir enerji seviyesi sağlar. Yani daha uzun süre tok kalmanızı sağlayan besinlerdir. Bu özellikleri sayesinde sadece diyabet hastaları için değil, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkes için iyi sonuçlar verebilir. Haberimizde meyvelerden baklagillere kadar geniş bir yelpazede yer alan bazı besinleri derledik. İşte, glisemik indeksi düşük besinlere dair detaylar...