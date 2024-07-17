Yeni video net bir şekilde gösterdi: Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın, cumartesi günü seçim mitinginde yaşadığı silahlı saldırı dünya gündemine oturdu. Trump, son anda kafasını çevirmesiyle sağ kulağından yaralandı.

Point Consciousness isimli sosyal medya hesabının hazırladığı videoda ise Trump'ı hedef alan kurşunun rotası ve Trump'ın son anda nasıl kurtulduğu açıkça görüldü. Trump'ın son saniyede kafasını çevirmesiyle kurşunun kulağını sıyırdığı, yoksa kafasından vurulacağı net bir şekilde anlaşıldı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ REKLAM Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. Crooks'un saldırı motivasyonu halen araştırılıyor.