Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yeni video net bir şekilde gösterdi: Trump son andaki hareketiyle kurtuldu! | Dış Haberler

        Yeni video net bir şekilde gösterdi: Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, cumartesi günü seçim mitinginde yaşadığı silahlı saldırının ardından dün ilk kez halk karşısına çıkmış, sağ kulağından yaralanan Trump'ın kulağının bandajlı olduğu görülmüştü. Sosyal medyada hazırlanan yeni videoda ise Trump'ı hedef alan merminin rotası ve Trump'ın son anda kafasını çevirmesiyle nasıl kurtulduğu gözler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın, cumartesi günü seçim mitinginde yaşadığı silahlı saldırı dünya gündemine oturdu. Trump, son anda kafasını çevirmesiyle sağ kulağından yaralandı.

        Point Consciousness isimli sosyal medya hesabının hazırladığı videoda ise Trump'ı hedef alan kurşunun rotası ve Trump'ın son anda nasıl kurtulduğu açıkça görüldü. Trump'ın son saniyede kafasını çevirmesiyle kurşunun kulağını sıyırdığı, yoksa kafasından vurulacağı net bir şekilde anlaşıldı.

        TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

        REKLAM

        Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

        FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. Crooks'un saldırı motivasyonu halen araştırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #ABD
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Habertürk Anasayfa