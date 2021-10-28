Jolie, filmin tanıtımı kapsamında gerçekleşen son röportajda özel hayatıyla ilgili sorularla da karşılaştı.

Jolie, “Çocuklarınız Eternals filminde olduğunuz için mi yoksa The Weeknd ile arkadaş olduğunuz için mi daha heyecanlılar?” sorusuna, “Sorduğun buysa, bu film için çok heyecanlılar” diye yanıt verdi.