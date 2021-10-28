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Angelina Jolie, The Weeknd ile ilişkisini reddetmedi - Magazin haberleri

Angelina Jolie, The Weeknd ile ilişkisini reddetmedi

Son olarak 'Eternals' filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Angelina Jolie, filminin tanıtımı için katıldığı bir röportajda özel hayatı ile ilgili sorulardan kaçamadı. Ünlü aktris, şarkıcı The Weeknd ile aşk yaşadığına dair çıkan haberler karşısında suskun kalsa da ilişkisini reddetmeyip gülümsemeyi tercih etti

28.10.2021 - 12:51 | Güncelleme: DÜNYADAN

  • Brad Pitt ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından sonra çocukları için velayet savaşına giren Angelina Jolie, bir süredir hem rol aldığı 'Eternals' filmi ile hem de The Weeknd ile ilişki yaşadığına dair haberlerle gündemde.

  • Hollywood yıldızı 'Eternals'ın farklı şehir ve ülkelerde gerçekleştirilen galalara çocuklarıyla birlikte katılmaya devam ediyor.

  • Jolie, filmin tanıtımı kapsamında gerçekleşen son röportajda özel hayatıyla ilgili sorularla da karşılaştı.

    Jolie, “Çocuklarınız Eternals filminde olduğunuz için mi yoksa The Weeknd ile arkadaş olduğunuz için mi daha heyecanlılar?” sorusuna, “Sorduğun buysa, bu film için çok heyecanlılar” diye yanıt verdi.

  • AŞK DEDİKODULARINI REDDETMEDİ

    Jolie'nin muhabirin The Weeknd ile ilişkisiyle ilgili sorulara gülümseyerek sessiz kalsa da iddiaları reddetmemesi de dikkat çekti.

  • İKİNCİ KEZ BULUŞTULAR

    Temmuz ayında Los Angeles'taki bir restorandan birlikte çıkarken görülen Jolie ile Weeknd, eylül ayında da ikinci kez paparazzilere yakalanmıştı.

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