BELLA HADID'DEN AYRILDI



Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan Kanadalı şarkıcı The Weeknd, model Bella Hadid ile 2015 yılında ilişki yaşamaya başlamıştı. İkili, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini noktalamıştı.



Weeknd, 'Over Now' (Bitti) adlı yeni şarkısı ile bu ilişkiyi geride bıraktığını dünyaya ilan etmişti.