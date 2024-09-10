3 YAŞINDAYKEN EVLAT EDİNDİ

Jolie, Pax'i 2007'de Vietnam'da bir yetimhaneden evlat edinmişti. O sırada 3 yaşında olan Pax, uyuşturucu bağımlısı olan annesi tarafından henüz bir aylıkken terk edilmişti. Pax, Jolie'nin evlat edindiği en son çocuğu oldu.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliği boyunca üçü evlatlık, üçü de biyolojik altı çocuk sahibi oldu.