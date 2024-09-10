Angelina Jolie'nin oğlu Pax kaza sonrası alnında yarayla ilk kez kırmızı halıda
Angelina Jolie, Venedik Film Festivali'nden sonra Toronto Film Festivali kırmızı halısındaydı. 'Without Blood' filminin galasında Jolie'ye, geçtiğimiz haftalarda kaza geçirip hastanelik olan oğlu Pax eşlik etti. Pax'in alnındaki yara dikkat çekti
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Angelina Jolie, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Toronto Film Festivali kapsamındaki 'Without Blood' filmi galasına katıldı.
Filmin yönetmenliğini üstlenen Angelina Jolie, galanın kırmızı halısında, birkaç hafta önce trafik kazası geçirerek hastanelik olan oğlu Pax ile birlikte boy gösterdi.
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49 yaşındaki Jolie ile 20 yaşındaki oğlu Pax, kırmızı halıda kol kola poz verdi. Bu, Pax'in temmuz ayında elektrikli bisikletle kaza geçirip yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına çıkışıydı.
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Pax'in alnındaki yara izi dikkat çekti.
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Pax daha önce de annesi Jolie ile birlikte kırmızı halı etkinliğine katılmıştı.
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3 YAŞINDAYKEN EVLAT EDİNDİ
Jolie, Pax'i 2007'de Vietnam'da bir yetimhaneden evlat edinmişti. O sırada 3 yaşında olan Pax, uyuşturucu bağımlısı olan annesi tarafından henüz bir aylıkken terk edilmişti. Pax, Jolie'nin evlat edindiği en son çocuğu oldu.
Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliği boyunca üçü evlatlık, üçü de biyolojik altı çocuk sahibi oldu.
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ÖDÜLÜNÜ SALMA HAYEK'TEN ALDI
Öte yandan pazar günü düzenlenen Toronto Film Festivali Saygı Ödülleri'nde Angelina Jolie, ödülünü filmin başrol oyuncusu Salma Hayek'ten aldı. Hayek, Jolie'yi, "Birlikte çalıştığım en iyi oyuncu - yönetmen" sözleriyle övdü.
'Without Blood', savaş esnasında öldürülen ağabeyi ve babasının intikamı için yola çıkan 4 yaşındaki bir kızın hikayesini konu alıyor.
Alessandro Baricco’nun 2002 yılında yazdığı romandan uyarlanan filmde Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero ve Patricio Jose gibi isimler yer alıyor.
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8 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANMIŞTI
Anjelina Jolie, Haluk Bilginer ile birlikte başrolde yer aldığı 'Maria' filminin, 29 Ağustos'ta Venedik Film Festivali kapsamında yapılan galasında boy göstermişti. Jolie'nin Yunan opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdığı film, festivalde büyük beğeni toplamış, 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.
Alkışlanırken ayağa kalkıp seyircileri selamlayan Angelina Jolie'nin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görülmüştü.