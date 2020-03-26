Dünyayı çaresiz bırakan koronavirüs (Kovid-19) dün acı bir rekora imza attı. Küresel pandemide ölü sayısı 24 saatte 2 bin 378 kişi artarak 21 bin 292'ye ulaştı. Enfekte olanların sayısında da akılalmaz bir artış yaşandı. Vaka sayısı 50 bin yükselerek 472 bini buldu.