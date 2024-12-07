Angelina Jolie, Jimmy Fallon'ın programına çıplak ayakla konuk oldu
Angelina Jolie, Jimmy Fallon'un programına çıplak ayakla konuk oldu. Ayağını kırdığını belirten ünlü oyuncu, "Böyle daha doğal hissediyorum" dedi
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Hollywood’un ünlü yıldızı Angelina Jolie, 5 Aralık Perşembe günü The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına, 10 yıl aradan sonra yeniden konuk oldu.
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Venedik Film Festivali ve Telluride Film Festivali'nden övgüler alan 'Maria'nın başrol oyuncusu Angelina Jolie, programa çıplak ayakla katılarak dikkatleri üzerine çekti.
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"BÖYLE DAHA DOĞAL HİSSEDİYORUM"
Angelina Jolie, bu tercihinin arkasındaki nedeni şöyle açıkladı; "Dün ayağımı kırdım. Rahat bir ayakkabı bulmaya çalıştım ama sonunda vazgeçip çıplak ayak gelmeye karar verdim. Böyle daha doğal hissediyorum."
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"ŞÖHRET, ONLARIN TERCİHİ DEĞİLDİ"
Angelina Jolie, programda çocuklarının gelecekte Hollywood’da yer alma ihtimali hakkında da konuştu. Çocuklarının şöhrete karşı mesafeli duruşunu anlatan Jolie; "Bazı çocuklarım kameranın dışında, sahne arkasında çalışmayı tercih edebilir. Ancak özellikle Shiloh, mahremiyete çok önem veriyor. Şöhret, onların tercihi değildi" dedi.