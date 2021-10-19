ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK AYRILIK GETİRDİ

Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili şoke edici bir iddiada bulunmuş ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Fakat oyuncu, bu soruşturmalarda aklanmıştı.