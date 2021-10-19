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Angelina Jolie, çocuklarıyla Eternals galasında - Magazin haberleri

Angelina Jolie, çocuklarıyla 'Eternals' galasında

Ünlü aktris Angelina Jolie, başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin galasına 5 çocuğuyla birlikte katıldı. Vietnamlı oğlu Pax Thien'ın katılmadığı davette, Jolie kadar çocuklarına da ilgi yoğundu

19.10.2021 - 10:34 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie (46), başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin galasına ailece katıldı.

  • 6 çocuk annesi olan Jolie, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen prömiyerde, beş çocuğuyla birlikte boy gösterdi.

    Jolie, kırmızı halıda; Maddox (20), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ve Knox (13) ile birlikte poz verdi. Angelina Jolie'nin 17 yaşındaki oğlu Pax'in galaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

  • Jolie kırmızı halıda ünlü bir giyim markasının yerlere kadar uzanan elbisesiyle yürüdü. Sade şık bir görünüm tercih eden ünlü yıldız, çenesine taktığı aksesuarı ile dikkat çekti.

  • Jolie'nin çocukları içinde en çok dikkat çekenler ise kızları Shiloh ile Zahara oldu. Genellikle erkek kardeşleri gibi giyinen Shiloh bu kez farklı bir tasarım tercih etti.

  • ZAHARA ANNESİNİN GARDIROBUNDAN GİYİNDİ

    Zahara'nın da gala için annesinin gardırobundan bir kıyafet giydiği görüldü. Angelina Jolie'nin 2014 yılı Oscar törenine giderken tercih ettiği kıyafet bu kez kızının üstündeydi. Jolie, o dönem odül töreninde eski eşi Brad Pitt ile birlikte poz vermişti.

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