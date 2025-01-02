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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ağabeyinin düğününe gitmedi - magazin haberleri

        Angelina Jolie ağabeyinin düğününe gitmedi

        Angelina Jolie, ilk kez evlenen 51 yaşındaki ağabeyi James Haven'ın düğününe katılmadı. Ağustos ayında yapıldığı öğrenilen düğüne dair duyurunun neden beş ay sonra geldiğini Haven'ın eşi Romi Marie Imbelli açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:07
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        • 1

          Angelina Jolie'nin 51 yaşındaki ağabeyi James Haven evlendi. Gözler, düğünde 49 yaşındaki Oscar'lı yıldızı arasa da Jolie'nin düğüne katılmadığı öğrenildi.

          Düğün aslında yeni olmadı. Haven ile nişanlısı Romi Marie Imbelli, 12 Ağustos 2024'te evlendi. Çift, Haven ile Angelina Jolie'nin 86 yaşındaki babası Jon Voight da dahil olmak üzere yakın aile üyelerinin katılımıyla California'daki, Laguna Plajı'nda bir düğün yaptı.

        • 2

          Bir dönem dizi oyunculuğu yapan, ancak şimdilerde kişisel koç olarak hizmet veren Romi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Haven ile evlendiğini duyurdu.

          Törende eşi Haven ile sarıldıkları kareyi paylaşan Romi, "2024'te 23 yıllık en iyi arkadaşımla evlendim. Hikayemizin ayrıntıları şu anda paylaşılamayacak kadar kişisel ve karmaşık, ancak hepsini kitabıma yazıyorum. Düğün günümüz samimiydi, yeminlerimizi ederken sadece biz ve ebeveynlerimiz vardı. Daha sonra daha büyük bir kutlama yapmayı planladık" mesajını yazdı.

        • 3

          Romi'nin evlendikleri duyurusunu neden bu kadar geç yaptığı, sosyal medya paylaşımının devamında anlaşıldı. Çünkü çift, düğünden bir gün sonra büyük bir kavgaya tutuşmuşlar ve ayrılmışlardı.

        • 4

          Romi, "5 ay boyunca çok fazla ağlama, iyileşme ve düşünmeden sonra sorunlarımızı çözmeye karar verdik ve şimdi kızımla özel bir gün planlıyoruz. Kendimi özgür hissediyorum, kocama ve Los Angeles'taki evimize dönmeye hazırım. Son birkaç ayda olan her şey daha büyük bir planın parçasıydı ve Tanrı'nın zamanlamasına güveniyorum" ifadesini kullandı.

        • 5

          Romi, paylaşımında James Haven ve Angelina Jolie'nin yıllar önce hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand ile artık hayatta olmayan kendi babasını da unutmadı. İkisinin de cennetten olan biteni izleyip onlar adına mutlu olduğunu belirten satırlara da yer verdi.

        • 6

          Bu, 42 yaşındaki Romi Marie Imbelli'nin üçüncü, James Haven'ın ise ilk evliliği. Imbelli, daha önce müzisyen Dusty Ray ve ünlü şef Charles Imbelli ile bir evlilik yaptı. İkinci evliliğinden bir kızı bulunuyor.

        • 7

          Öte yandan Angelina Jolie'nin ağabeyi James Haven, yıllar boyunca film ve televizyonda küçük rollerde yer almış olsa da, tanınırlığını Jolie'nin Hollywood'daki yükselişi sayesinde artırdı.

        • 8

          Son yıllarda gözlerden uzak kalmayı tercih eden oyuncu, Jolie'nin 'Gia' filminde, Jolie'nin o zamanki eşi Billy Bob Thornton'ın oynadığı 2001 yapımı 'Monster's Ball' filminde ve 'CSI: Crime Scene Investigation'ın 2004 tarihli bir bölümünde rol aldı. Son rolü, 2013 yapımı kısa film 'Easy Silence'taydı.

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