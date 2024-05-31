Anemurium Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon sürüyor

Antik kentteki tiyatroda (odeon yapısı) çalışmaların tamamlandığını ifade eden Pehlivan, "Burada geçmişte müzikal faaliyetler de yapılmış. Hamamların restorasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Türk mimarisini yansıtan evin de restorasyonu tamamlandı. Bu kadar önemli ve eserlerinin halen ayakta olduğu bir antik kentte daha çok tanıtım ve insanların ziyaretini sağlamak için çalışmalarımız giderek artacak" diye konuştu.