Andy Warhol UNIQ Expo'da

Andy Warhol ve Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist gibi Pop Art'ın önde gelen isimlerinin eserleri Odeabank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği sergide buluşacak. 7 Kasım - 29 Mart tarihleri arasında sanatı desteklemek amacıyla Begüm Alkoçlar'ın küratörlüğünü yaptığı #SagolWarhol mottosuna sahip sergide Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi ünlü eserler de yer alacak.

UNİQ Expo'da McArt.ist desteğiyle gerçekleşecek olan sergide Andy Warhol'un 90, Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana'nın ise 40 eseri sanat severlerle buluşacak. Serginin ana sponsorluğunu üstlenen Odeabank'ın Genel Müdürü Mert Öncü, sergi hakkında şunları söyledi; "Odeabank olarak sanatın ve sanatçıların yanında yer alma motivasyonumuz doğrultusunda UNIQ Expo'da gerçekleşecek Andy Warhol sergisine sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat tutkunlarının hafızalarında yer edinmiş, Andy Warhol gibi dev sanatçıların eserlerini sanat severlerle paylaşma olanağı yaratan sergilere verdiğimiz desteği de artırarak devam edeceğiz."

UNIQ Expo'daki sergi saatleri şu şekilde düzenlendi;

Hafta içi: 10 - 18

Cumartesi: 10 - 19

Pazar: 10 - 18