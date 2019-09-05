Android 10 güncellemesinin gelmesinin ardından akıllı telefon kullanıcıları yeni özellikleri araştırıyor. Android yeni sürümlerinde, Jellybean, Kitkat gibi isimlerle de işbirliğini bitirdi. Peki, Android güncellemesi alacak telefonlar hangileridir?

ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİDİR? 2019

İşte güncelleme alacak telefonlar aşağıdadır:

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5T

OnePlus 5

ZenFone 6

ZenFone 5Z

ROG Phone 2

Pixel 3a XL

Pixel 3a

Pixel 3 XL

Pixel 3

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel

Pixel XL

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor V20

Honor Magic 2

Honor Play

HTC U12 Plus

HTC U11 Plus

HTC U11

HTC U11 Life

LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Action

Moto One

Moto One Power

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Sony Xperia 1

Sony Xperia 10

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.2

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1

Nokia 3.1

Nokia 2.1

Nokia 1

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Redmi K20 Pro

Vivo X27

Vivo Nex S

Vivo Nex A

Oppo Reno

ANDROİD 10 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Android 10'un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.

Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone'lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.

Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android'in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor.