05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Android 10 güncellemesinin gelmesinin ardından akıllı telefon kullanıcıları yeni özellikleri araştırıyor. Android yeni sürümlerinde, Jellybean, Kitkat gibi isimlerle de işbirliğini bitirdi. Peki, Android güncellemesi alacak telefonlar hangileridir?
ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİDİR? 2019
İşte güncelleme alacak telefonlar aşağıdadır:
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
OnePlus 6T
OnePlus 6
OnePlus 5T
OnePlus 5
ZenFone 6
ZenFone 5Z
ROG Phone 2
Pixel 3a XL
Pixel 3a
Pixel 3 XL
Pixel 3
Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel
Pixel XL
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9
Huawei P30 Pro
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X 5G
Huawei P20 Pro
Huawei P20
Huawei Mate 10 Pro
Honor 20 Pro
Honor 20
Honor V20
Honor Magic 2
Honor Play
HTC U12 Plus
HTC U11 Plus
HTC U11
HTC U11 Life
LG G8 ThinQ
LG V50 ThinQ
LG G7 One
Moto Z3
Moto Z3 Play
Moto One Vision
Moto One Action
Moto One
Moto One Power
Moto G7 Plus
Moto G7
Moto G7 Power
Moto G7 Play
Sony Xperia 1
Sony Xperia 10
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Premium
Nokia 9 PureView
Nokia 8.1
Nokia 7.1
Nokia 7 Plus
Nokia 6.1 Plus
Nokia 6.1
Nokia 4.2
Nokia 3.2
Nokia 3.1 Plus
Nokia 2.2
Nokia 8 Sirocco
Nokia 5.1 Plus
Nokia 1 Plus
Nokia 5.1
Nokia 3.1
Nokia 2.1
Nokia 1
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Redmi K20 Pro
Vivo X27
Vivo Nex S
Vivo Nex A
Oppo Reno
ANDROİD 10 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Android 10'un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.
Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone'lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.
Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android'in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor.
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