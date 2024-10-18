Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Andrew Garfield rol arkadaşı Florence Pugh'nun kartona basılmış fotoğrafıyla kırmızı halıya çıktı - magazin haberleri

        Andrew Garfield rol arkadaşı Florence Pugh'nun kartona basılmış fotoğrafıyla kırmızı halıya çıktı

        Andrew Garfield, rol arkadaşı Florence Pugh'nun gerçek ebatlarda kartona basılmış fotoğrafıyla gala kırmızı halısında eğlenceli pozlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Andrew Garfield, yeni filmi 'We Live In Time'ın Londra galasında eğlenceli pozlara imza attı.
          41 yaşındaki 'Örümcek Adam' yıldızı, son filmindeki rol arkadaşı Florence Pugh'nin yokluğunu hissettirmemek için ünlü oyuncunun fotoğrafıyla kırmızı halıya çıktı.

        • 2

          BFI Londra Film Festivali galasında, 41 yaşındaki Andrew Garfield, rol arkadaşının gerçek ebatlarında bir kartona basılmış fotoğrafını yanında taşıdı. 28 yaşındaki rol arkadaşının kartondan fotoğrafını kucağında taşıyan Garfield, eğlenceli fotoğraflar verdi.

        • 3

          Andrew Garfield, kırmızı halıda kartona basılı fotoğrafa sarılarak objektiflerin karşısına geçti.

        • 4

          Bu komik gösteri, ikilinin seks sahnesini çekerken 'amaçladıklarından daha ileri gittiklerini' açıklamalarının ardından geldi.

        • 5

          Filmin gösterime girmesinden önce röportaj veren Andrew Garfield; "çok samimi, tutkulu bir seks sahnesi" olarak nitelendirdiği sahne çekimi sırasında ekipten "Kestik" çağrısını duymadıklarını ve kendilerini nasıl kaptırdıklarını anlatmıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Habertürk Anasayfa