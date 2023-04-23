Andrea Pirlo: Önemli 1 puan aldık

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Büyük bir takıma karşı büyük bir maç oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Bu atmosferde 3 gol bulmak da kolay değil. Bunu iyi değerlendirdik. İlk yarıda iyi maç çıkardık. İstediğimiz pozitif futbolu sahaya yansıttık. İkinci yarı Galatasaray’ın baskısından dolayı pasif kaldık. Uzun toplara başvurduk. 3-1’den geri dönüş oldu. Oynadığımız pozitif oyundan dolayı verdiği açıklar olduğu için pozisyonlar görüyoruz. Önemli 1 puan aldık. İyi mücadele ettik ve sonunu da getirdik. İkinci yarı daha çok uzun top oynadık. Daha çok geri yaslandık. Onların zorlamasıyla buraya geldik. Kendi oyunumuzu oynamamız lazımdı. Burada daha çok topla oynayan ve isteyen bir görüntü sağlamamız lazım. Maalesef ikinci yarı sergileyemedik" diye konuştu.

Pirlo, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin iyi oynadığı ve görevini yaptığını sözlerine ekledi. Hakem konuşmayı sevmediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bu tip statlarda oynamak zor. Bu tip atmosferlerde oynamak zor. Biz daha az seyircili, daha sakin statlarda oynuyoruz. Burada sesimi de duyurmam lazımdı" dedi.

İlk geldiklerinde kulüpte değişen bir yapı olduğunu ifade eden Andrea Pirlo, "Pozitif futbol, hücum oynayan bir futbol oynatma isteğimiz vardı. Şu anda istediğimiz futbolu sahaya yansıtıyoruz. Goller atıyoruz. Az yesek daha iyi olacak. Genel olarak antrenmanda yaptıklarımızı sahaya yansıtmaya daha çok başladık" şeklinde konuştu.

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’nun iyi futbolcu olduğunu söyleyen Pirlo, daha iyi şeyler yapabileceğini belirtti.

''ICARDI'NİN PANENKA DENEDİĞİNİ BİLİYORDUK''

Mauro Icardi’nin panenka penaltısına önlem alıp, almadıklarının sorulması üzerine İtalyan teknik direktör, "Tabii ki de söyledik. Herkesi analiz ediyoruz. Penaltı, serbest vuruş oyuncularını özel olarak analiz ediyoruz. Bunu atabileceğini, deneyebildiğini biliyorduk. Kalecilerimize söylemiştik” diye cevap verdi.