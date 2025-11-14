Andrea Mazzon: Doğru yolda ilerliyoruz

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi A Blok Milli Takımlar Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından başantrenör Andrea Mazzon ile kaptan Olcay Çakır Turgut ve Alperi Onar, açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin yeni başantrenörü, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Sadece iki antrenmana çıktık. Bu galibiyeti elde etmeyi başardık. Çalıştığımız noktaları sahada göstermeye çalıştık. Doğru yolda ilerliyoruz." diye konuştu.

İtalyan çalıştırıcı, çalışmaları gereken noktaları ise "Aslında heyecanlı değildim, kızgındım. Çok fazla top kaybı yaptık. Topları o şekilde kullanmamamız gerekiyordu. Bu üzerine çalışmamız gereken bir konu." ifadeleriyle dile getirdi.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: SON SANİYEDE DE OLSA KAZANMAYI BİLDİK

A Milli Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını aktardı.

Yeni bir sürecin içinde olduklarını anlatan Olcay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için her şey çok yeni. Antrenörümüzle kısa süredir beraberiz. Tamamen başka bir mentalite ile sıfırdan hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz oyuncular birbirimizi tanıyoruz ama her şey başantrenörün stiline bağlı olarak değişiyor. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Çok hata yaptık. Onun söylediklerine uymayan şeyler yaptık. Önemli olan ikinci yarı bunları daha iyi bir duruma getirdik. Son saniyede de olsa kazanmayı bildik. Bu bizim için çok önemliydi. Önümüzde küçük bir hazırlık süreci daha var. Dünya Şampiyonası elemelerinde her zaman olduğu gibi elimizden geleni yapacağız. Ev sahipliğini yaptığımız elemelerden umarım başarıyla geçeriz. Umarım Almanya'da ülkemizi temsil etme şansını yakalarız."

REKLAM ALPERİ ONAR: GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ Milli oyuncu Alperi Onar ise çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Alperi, yeni başantrenör Andrea Mazzon ile kısa süredir çalıştıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Bizim için önemli bir maçtı. Başantrenörümüzle ilk maçımız. Aslında 2 gündür başantrenörümüzle vakit geçiriyoruz. Birbirimize alışığız ama yeni antrenörümüzün onun istedikleri, onun sistemi var. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Yine de sahada mücadele etmeye çalıştık. Onun gösterdiği, öğretmeye çalıştığı şeyler var. Onun sistemine adapte olmaya çalıştık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Eminim adım adım çok daha iyi olacak. Bu kampları bunun için yapıyoruz. Güzel bir adım attık. Galibiyet çok önemliydi. Yeni başantrenörümüzle ilk galibiyetimiz çok önemliydi. Bu hazırlık süreci umarım bizim için çok verimli geçer. Umarım Dünya Şampiyonası elemelerinde hazır bir şekilde orada oluruz." Nijerya'ya karşı 8 sayı, 11 asistle oynadığı hatırlatılan 29 yaşındaki milli basketbolcu, "Neye ihtiyaç varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Güzel de istatistikler olmuş. Bilmiyordum. Önemli olan kazanmak." dedi.