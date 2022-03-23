Andız pekmezinin faydaları

Andız pekmezi sağlık için faydalı besinler arasında yer alır. Anız ağacının meyvesinden elde edilen bu pekmez diğer pekmezlerin aksine daha acımsı bir tada sahiptir. Çam türü olan andız ağacının meyvesinden yapılan andız pekmezinin Türkiye’de yetiştiği yerler ise Akdeniz Bölgesi’dir. Toros dağlarının eteklerinde yetişen ve özellikle Kahramanmaraş’ta yaygın olarak görülen andız ağacından elde edilen andız pekmezi tam bir antioksidan deposudur.
Andız pekmezi yapılmadan önce toplanan meyveler iki gün boyunca kurutulur ve kaynatma yöntemi ile pekmez haline getirilir. Andız pekmezi neye iyi gelir? sorusunun cevapları yazımızda.
Andız Pekmezi Faydaları
Andız pekmezi faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından paylaşıldıkça kişiler tarafından da andız pekmezine olan merak artmıştır. İşte andız pekmezinin bilinmeyen faydaları:
- Andız pekmezi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Balgam ve öksürüğü azaltarak boğazda rahatlama sağlar.
- Nefes darlığı problemi yaşayanlara iyi gelir.
- Saç dökülmesi sorunu olanlar kullanabilir. Dökülmelerin olduğu bölgelerde yeni saçların çıkmasına yardımcı olur.
- Vücutta meydana gelen ödem ve şişkinlikleri antioksidan özelliğe ile azaltır.
- Ağız içi yaraların iyileşmesinde destek olur.
- Cilt hastalıklarının iyileşmesinde yardımcı olur.
- Böbrek taşının düşürülme sürecinde etkili bir takviye olabilir.
- Romatizma ağrılarına iyi gelir.
- Alerjiler sonucunda meydana gelen cilt sorunlarına iyi gelir.
- Kan yapıcı özelliği bulunur. Aynı zamanda kanı da temizler. Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.
- İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyonların oluşmasını engeller. Boşaltım sistemini daha sağlıklı bir hale getirir.
- Sindirim sistemine iyi gelir. Bağırsakların daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağlar.
Andız Pekmezi Zararları
Andız pekmezi sağlık için her ne kadar faydalı bir besin olsa da fazla tüketimi ile bazı yan etkiler meydana gelebilir. Andız pekmezinin aşırı miktarda, orantısız bir şekilde tüketilmesi mide de bulantıya yol açabilir. Buna ek olarak andız pekmezinin saklanma koşulu çok önemlidir. Eğer andız pekmezi direkt olarak güneş ışığı alan bir yerde durursa içerisinde kanserojen etki taşıyan HMF oranı artar. Bu da sağlık için olumsuz bir durumdur.
Andız Pekmezini Şeker Hastaları Kullanabilir Mi?
Andız pekmezi diğer pekmezlerin aksine acımtırak bir tada sahip olsa da içeriğinde yüksek oranda şeker bulunur. Bu yüzden aşırı tüketimi şeker hastaları için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Şeker sorunu olan kişiler için andız pekmezinin tüketilen miktarı çok önemlidir. Herhangi bir sorun yaşamamak için günde sadece 1 yemek kaşığı andız pekmezi içilmesi şeker hastaları için yeterli olacaktır.
Andız Pekmezi Öksürüğe İyi Gelir Mi?
Andız pekmezi solunum yollarında ve boğazda meydana gelen rahatsızlıklar için oldukça faydalı bir besindir. Gün içinde bir ya da iki yemek kaşığı andız pekmezi içmek öksürüğün azalmasında etkili olur.
Andız Pekmezinin Akciğere Faydası
Andız pekmezinin antioksidan özelliği bulunur. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirirken vücutta biriken zararlı toksinlerin de dışarıya atılmasında yardımcı olur. Bu özeliği ile akciğerlerin temizlenmesinde de etkilidir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!