Andız pekmezinin faydaları

Andız pekmezi sağlık için faydalı besinler arasında yer alır. Anız ağacının meyvesinden elde edilen bu pekmez diğer pekmezlerin aksine daha acımsı bir tada sahiptir. Çam türü olan andız ağacının meyvesinden yapılan andız pekmezinin Türkiye’de yetiştiği yerler ise Akdeniz Bölgesi’dir. Toros dağlarının eteklerinde yetişen ve özellikle Kahramanmaraş’ta yaygın olarak görülen andız ağacından elde edilen andız pekmezi tam bir antioksidan deposudur.

Andız pekmezi yapılmadan önce toplanan meyveler iki gün boyunca kurutulur ve kaynatma yöntemi ile pekmez haline getirilir. Andız pekmezi neye iyi gelir? sorusunun cevapları yazımızda.

Andız Pekmezi Faydaları

Andız pekmezi faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından paylaşıldıkça kişiler tarafından da andız pekmezine olan merak artmıştır. İşte andız pekmezinin bilinmeyen faydaları:

Andız pekmezi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Balgam ve öksürüğü azaltarak boğazda rahatlama sağlar.

Nefes darlığı problemi yaşayanlara iyi gelir.

Saç dökülmesi sorunu olanlar kullanabilir. Dökülmelerin olduğu bölgelerde yeni saçların çıkmasına yardımcı olur.

Vücutta meydana gelen ödem ve şişkinlikleri antioksidan özelliğe ile azaltır.

Ağız içi yaraların iyileşmesinde destek olur.

Cilt hastalıklarının iyileşmesinde yardımcı olur.

Böbrek taşının düşürülme sürecinde etkili bir takviye olabilir.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

Alerjiler sonucunda meydana gelen cilt sorunlarına iyi gelir.

Kan yapıcı özelliği bulunur. Aynı zamanda kanı da temizler. Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.

İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyonların oluşmasını engeller. Boşaltım sistemini daha sağlıklı bir hale getirir.

Sindirim sistemine iyi gelir. Bağırsakların daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağlar.

Andız Pekmezi Zararları

Andız pekmezi sağlık için her ne kadar faydalı bir besin olsa da fazla tüketimi ile bazı yan etkiler meydana gelebilir. Andız pekmezinin aşırı miktarda, orantısız bir şekilde tüketilmesi mide de bulantıya yol açabilir. Buna ek olarak andız pekmezinin saklanma koşulu çok önemlidir. Eğer andız pekmezi direkt olarak güneş ışığı alan bir yerde durursa içerisinde kanserojen etki taşıyan HMF oranı artar. Bu da sağlık için olumsuz bir durumdur.

Andız Pekmezini Şeker Hastaları Kullanabilir Mi?

Andız pekmezi diğer pekmezlerin aksine acımtırak bir tada sahip olsa da içeriğinde yüksek oranda şeker bulunur. Bu yüzden aşırı tüketimi şeker hastaları için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Şeker sorunu olan kişiler için andız pekmezinin tüketilen miktarı çok önemlidir. Herhangi bir sorun yaşamamak için günde sadece 1 yemek kaşığı andız pekmezi içilmesi şeker hastaları için yeterli olacaktır.

Andız Pekmezi Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Andız pekmezi solunum yollarında ve boğazda meydana gelen rahatsızlıklar için oldukça faydalı bir besindir. Gün içinde bir ya da iki yemek kaşığı andız pekmezi içmek öksürüğün azalmasında etkili olur.

Andız Pekmezinin Akciğere Faydası

Andız pekmezinin antioksidan özelliği bulunur. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirirken vücutta biriken zararlı toksinlerin de dışarıya atılmasında yardımcı olur. Bu özeliği ile akciğerlerin temizlenmesinde de etkilidir.